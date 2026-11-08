Ormanda yabani hayvan sandığı kuzenini tüfekle öldürdü
08.11.2026 14:45
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bartın'ın Akağaç köyünde ormana ava giden İ.Y., yabani hayvan sandığı amcasının oğlu Muhittin Yaygun'u av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, saat 12.30 sıralarında, Akağaç köyü Göcü mevkisindeki ormanda meydana geldi. İ.Y. (65), amcasının oğlu Muhittin Yaygun (48) ile domuz avına çıktı. İkili, bir süre sonra farklı bölgelerde avlanmak için ayrıldı.
İddiaya göre; İ.Y., çalıların arasından gelen sesi yabani hayvan sanarak av tüfeğini ateşledi. Kuzeni Muhittin Yaygun'u vurduğunu gören İ.Y., durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Yaygun'un öldüğünü tespit etti. Muhittin Yaygun’un cansız bedeni, olay yerindeki ilk incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İ.Y. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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