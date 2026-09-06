Tatilde acı son. Denizde yüzerken kalp krizi geçirdi
06.09.2026 15:44
63 yaşındaki kadının, hafta sonu tatili için Bartın'dan ailesiyle birlikte İnkumu'na tatile geldiği öğrenildi.
Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde serinlemek için girdiği denizde kalp krizi geçiren kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde dün akşam saatlerinde serinlemek için denize giren Semra D. (63) aniden fenalaştı.
Sahildekilerin haber vermesi üzerine cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan kadına ilk müdahale yapıldı.
Aşırı su yuttuğu tespit edilen Semra D., çağırılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen kadın hastanede kurtarılamadı.
Semra D.'nin hafta sonu tatili için Bartın'dan ailesiyle birlikte İnkumu'na tatile geldiği öğrenildi.
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