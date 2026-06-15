Tuvaletini yapmak isterken ırmağa düştü, ölümden döndü

Bartın'da alkollü bir kişi, tuvalet ihtiyacını gidermek isterken ırmağa düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşının ihbarıyla olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekibi İ.K.'yı ırmaktan çıkarttı. Yaralı kişi, tedbir amaçlı Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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