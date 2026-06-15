Tuvaletini yapmak isterken ırmağa düştü, ölümden döndü
15.06.2026 09:18
İhbar üzerine olau yerine ekipler sevk edildi.
Bartın'da alkollü bir kişi, tuvalet ihtiyacını gidermek isterken ırmağa düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kemerköprü Mahallesi’ndeki Belediye Sosyal Tesisleri yakınlarında arkadaşıyla birlikte içki içen İ.K. isimli kişi, tuvalet ihtiyacını gidermek için Bartın Irmağı’nın kenarına gitti.
Burada dengesini kaybeden İ.K., yaklaşık 4 metre yükseklikten ırmağa düştü.
Arkadaşının ihbarıyla olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekibi İ.K.'yı ırmaktan çıkarttı. Yaralı kişi, tedbir amaçlı Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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