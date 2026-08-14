Yasağı dinlemediler, denize girdiler. Canlarından oluyorlardı
14.08.2026 10:38
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte denize girişler yasaklandı.
Bartın'daki denize girme yasağına uymayan biri çocuk 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Bartın'da etkili olan fırtına nedeniyle Amasra ve Kurucaşile plajları hariç 11 plajda denize girmek 3 gün yasakladı.
Yasağa rağmen dün akşam saatlerinde Mugada Plajı'nda biri çocuk 3 kişi denize girip akıntıya kapıldı.
DALGANIN BOYU 2 METREYE ULAŞTI
Dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaştığı bölgede, çocuğun çığlıkları üzerine cankurtaranlar denize girdi. Yaklaşık 20 dakika mücadele eden cankurtaranlar, 3 kişiyi sudan çıkardı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 3 kişi de tedbiren Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YASAL UYARI
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