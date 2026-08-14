Yasağı dinlemediler, denize girdiler. Canlarından oluyorlardı

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 3 kişi de tedbiren Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasağa rağmen dün akşam saatlerinde Mugada Plajı'nda biri çocuk 3 kişi denize girip akıntıya kapıldı.

Bartın 'da etkili olan fırtına nedeniyle Amasra ve Kurucaşile plajları hariç 11 plajda denize girmek 3 gün yasakladı.

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