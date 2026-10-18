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Bartın'da sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi

18.10.2026 12:37

Bartın'da sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı

Ekiplerin çalışması sonucu ağaçlar yoldan kaldırıldı.

AA
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Bartın'da sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, yollarda su birikintisi oluştu.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Bartın-Kastamonu kara yolunun farklı noktalarında ağaçlar devrildi, trafik bir süre aksadı.

 

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu ağaçlar yoldan kaldırıldı.

 

Fırtına sebebiyle Kurucaşile ilçesinde bazı kafeteryaların ve köylerde yaklaşık 10 evin çatısı uçtu.

 

Bartın-Kastamonu kara yolu Çakraz köyü mevkisinde yolda oluşan su birikintisi, iş makineleriyle kanal açılarak giderildi.

Amasra ilçesinde de belediye hoparlöründen yapılan anonsta fırtına nedeniyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

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