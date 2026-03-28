Baş infaz memurunun şüpheli ölümü. Meslektaşı gözaltında
28.03.2026 12:32
Aydın'da baş infaz memuru olarak görev yapan Hayal Alkış isimli kadın evinde ölü bulundu Olayla ilgili olarak Alkış'ın erkek meslektaşı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan Hayal Alkış'tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise bildirdi.
VÜCUDUNDA DARP İZLERİ BULUNDU
Nazilli ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hareketsiz yatan ve vücudunda darp izleri bulunan Alkış'ın yaşamını yitirdiği belirledi.
MESLEKTAŞI GÖZALTINDA
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alkış'ın cenazesi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında ise aynı kurumda görev yapan S.V., gözaltına alındı.