Başakşehir'de yol kesip kavga edenlere 720 bin lira ceza
20.07.2026 16:29
Toplam 720 bin lira ceza kesildi.
Başakşehir'de trafikte tartıştıkları sürücüleri takip edip araçlarından inerek kavga eden 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilere toplam 720 bin lira ceza kesilirken, araçları trafikten men edildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Sanal Devriye ekipleri, sosyal medya ve dijital platformlarda yer alan trafikteki tartışma görüntülerini takibe aldı.
Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu, Başakşehir'de trafikte uygunsuz davranışlar sergileyen araç sürücülerinin S.A. ve E.Ç. olduğu, araçlarda yolcu olarak bulunan kişilerin ise B.T., U.D. ve B.D. ismi taşıdığı tespit edildi.
Olayda yer alan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şüphelilere yönelik olarak ekipler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesini ihlal gerekçesiyle yasal işlem uyguladı.
Yapılan işlemler neticesinde şüphelilere toplamda 720 bin lira idari para cezası uygulandı.
Olayda yer alan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücüler S.A. ve E.Ç.’nin ehliyetlerine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.