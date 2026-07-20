Başakşehir'de yol kesip kavga edenlere 720 bin lira ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Sanal Devriye ekipleri, sosyal medya ve dijital platformlarda yer alan trafikteki tartışma görüntülerini takibe aldı.

Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu, Başakşehir 'de trafikte uygunsuz davranışlar sergileyen araç sürücülerinin S.A. ve E.Ç. olduğu, araçlarda yolcu olarak bulunan kişilerin ise B.T., U.D. ve B.D. ismi taşıdığı tespit edildi.