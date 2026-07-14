Başından vurulmuş halde bulunan Merve'den acı haber
14.07.2026 10:16
Genç kızın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Mardin'de 15 yaşındaki Merve Erbek, evde tabanca ile başından vuruşmuş halde bulundu.
Mardin'de genç bir kız başından vurulmuş halde bulundu.
Olay, 9 Temmuz günü öğle saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Şahverdi Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre; odadan gelen silah sesi sonrası içeri giren ailesi, Merve Erbek'i tabanca ile başından vurulmuş halde buldu.
Ailesi tarafından araçla hastaneye götürülmek istenen Merve, yolda bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi.
Derik Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Merve Erbek, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Erbek'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.