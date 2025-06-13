Başkentte "mangal" yasağı

Ankara Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, Başkent genelinde orman, mesire yerleri ve piknik alanlarında ocak, mangal, barbekü gibi düzeneklerle ateş yakılması yasaklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANFA Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise yasağın doğayı korumak, orman yangınlarını önlemek ve olası can ile mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "ANFA Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Soğuksu Mesire Alanı, Mavi Göl Rekreasyon Alanı, Mogan Parkı, Kurtboğazı Barajı Mesire Alanı ve Karagöl Mesire Alanı’nda kurallara uymayan vatandaşlar hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari ve adli işlem başlatılacaktır. Vatandaşlarımızdan hassasiyetle kurallara uymaları beklenmektedir" denildi.