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Batma tehlikesi geçiren teknedeki 2 kişi kurtarıldı

26.10.2026 09:22

Batma tehlikesi geçiren teknedeki 2 kişi kurtarıldı
DHA

Teknedekilerin ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Botu KB-103 bölgeye sevk edildi.

DHA
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde su alarak batma tehlikesi geçiren teknedeki 2 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi Deveboynu Plajı açıklarında önceki gün saat 20.30 sıralarında, bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı. 

 

Teknedekilerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu KB-103 bölgeye sevk edildi. 

 

Teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak, Babakale Sahil Güvenlik İskelesi’ne getirildi. 

 

2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, teknenin sahibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılacağı bildirildi. 

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