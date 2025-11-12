Batman'da damdan düşen kişi yaşamını yitirdi
12.11.2025 16:27
İHA, AA
Batman'ın Kozluk ilçesinde, evinin damından düşen 57 yaşındaki İzzettin Elibol hayatını kaybetti.
Batman'ın Kozluk ilçesinin Örensu köyünde yaşayan İzzettin Elibol'un (57), tek katlı evinin damından dengesini kaybederek zemine düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Elibol, ambulansla kaldırıldığı Beşiri Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Elibol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
YASAL UYARI
KOZLUK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KOZLUK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.