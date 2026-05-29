1 yaşındaki Cumali'nin acı ölümü

29.05.2026 14:10

DHA

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Batman'da otomobilin çarptığı 1 yaşındaki Cumali Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazım Arıca Caddesi ile 2126 Sokak kesişiminde dün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. 

 

Sokağa dönüş yapan Ö.A.'nın kullandığı otomobil, 1 yaşındaki Cumali Gül'e çarptı. 

 

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, kurtarılamadı. 

 

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

 

Sürücü gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

