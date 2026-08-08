1 yıldır kayıp kadın için cinayet soruşturması. 2 kişi tutuklandı

Batman ’da 7 Haziran 2025’te kaybolan Evindar Tiğrak’ın (31) bulunmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni delillere ulaşıldı.

Tiğrak’ın cinayete kurban gittiği ihtimali üzerine yapılan çalışmalarda N.Y. (41) ile Y.D.’nin (26) kimlikleri belirlendi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında HTS ve PTS kayıtları, kriminal incelemeler, şüphelilerden birinin aracında bulunan biyolojik izler, tanık ifadeleri ve teknik veriler değerlendirildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda düzenlenen operasyonla N.Y. ve Y.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından Tiğrak’ın cesedine ulaşılması için ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.



N.Y.’DEN DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

N.Y. ile Y.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tiğrak'ın daha önce N.Y.'den şikayetçi olduğu da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Evindar Tiğrak'ın cesedine ise henüz ulaşılamadı.

Güvenlik güçleri, Tiğrak'ın cenazesinin bulunması için belirlenen bölgelerde arama çalışmalarını sürdürüyor. Ailesi de yaklaşık 1 yıldır haber alamadıkları kızlarından gelecek haberi umutla bekliyor.