25 yaşındaki Serhat, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Batman 'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyü mevkisindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne öğle saatlerinde serinlemek için giren Serhat Songur (25) bir süre sonra çırpınmaya başladı, kısa süre sonra da gözden kayboldu.

Çevredekiler tarafından bulunup sudan çıkarılan Serhat Songur için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Serhat Songur doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.