3 yılda 2 binden fazla silah ve 119 bin parça ele geçirildi

Batman Valiliği 2023–2025 yılları arasında düzenlenen operasyonlarda bin 576 tabanca, 362 av tüfeği, 56 uzun namlulu silah ve 318 kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 2 bin 312 silah ile 21 bin 862 fişek ve 119 bin 582 çeşitli silah parçasının ele geçirildiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında, 2023 yılında 692 silah ele geçirilirken, bu sayının 2024’te bin 112’ye yükseldiği, 2025 yılının ilk 10 ayında ise 508 silah ele geçirildiği kaydedildi. 2024 yılı içinde tek bir atölye ve depo baskınında 76 binden fazla silah parçasının bulunduğu bildirildi.

Valiliğin açıklamasında Batman'ın huzur ve güvenliği için her türlü mücadele ve tedbirlerin devam edeceği vurgusunu yaptı.