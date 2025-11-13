Abartı egzoz kullanan 5 araca 71 bin lira ceza

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında uygulama yapıldı.

Yapılan uygulamalarda mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle abartı egzoz olarak tabir edilen yüksek sesli egzoz kullanarak vatandaşların huzurunu bozan iki otomobil ve üçmotosiklet sürücüsüne farklı maddelerden toplamda 71 bin 451 lira cezai işlem uygulandı.