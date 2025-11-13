Abartı egzoz kullanan 5 araca 71 bin lira ceza
13.11.2025 13:27
DHA
Batman'da abartı egzoz kullanan iki otomobil ve üç motosiklet sürücüsüne toplamda 71 bin 451 lira cezai işlem uygulandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında uygulama yapıldı.
Yapılan uygulamalarda mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle abartı egzoz olarak tabir edilen yüksek sesli egzoz kullanarak vatandaşların huzurunu bozan iki otomobil ve üçmotosiklet sürücüsüne farklı maddelerden toplamda 71 bin 451 lira cezai işlem uygulandı.
YASAL UYARI
BATMAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BATMAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.