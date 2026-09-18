Aile katliamı 2 buçuk kilo altın yüzünden olmuş: Eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Batman ’da cinnet getiren baba katliam yaptı.

Olay, öğleden sonra Kozluk ilçesi Tepecik Mahallesi Devlet Hastanesi Sokağı'nda meydana geldi. İhbar sonrası 5 katlı binadaki daireye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler bir kişiyi ipe asılı, kadın ve iki çocuğu bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aile bireylerinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



2 BUÇUK KİLO ALTIN TARTIŞMASI

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, olay yerindeki ilk inceleme ve bulgular doğrultusunda A.G.'nin (29), eşi S.G. (27) ile çocukları E.G. (2) ve M.P.G.'nin (1) kesici alet sonucu hayatını kaybetmelerine neden olduğu, ardından kendisini asarak hayatına son verdiği değerlendirildi. Valilik açıklamasında, A.G.'nin kayınbiraderi E.D.'nin 22 Mayıs 2026 tarihinde Kozluk Polis Merkezi'ne başvurduğu belirtildi. E.D.'nin ifadesinde, kendisine ait yaklaşık 2,5 kilogram has altını 6 Mart 2026 tarihinde saklaması amacıyla eniştesi A.G.'ye emanet ettiğini, daha sonra kendisine ulaşamadığını belirterek şikayetçi olduğu aktarıldı. Olayın bu konudan kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi.



Açıklamada ayrıca, bazı basın ve sosyal medya paylaşımlarında A.G.'nin uzman çavuş olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı, şahsın jandarma teşkilatıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı vurgulandı. Olaya ilişkin adli tahkikatın Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, idari incelemenin ise ilgili birimler tarafından tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.