Akciğerine ceviz parçaları kaçtı, 10 gün yoğun bakımda kaldı

"HASTAMIZIN GENEL DURUMU İYİ"

Op. Dr. Selim Özkaya, çocuğun evde kek yerken aniden morardığını ve solunum sıkıntısı yaşadığını belirtti. Annenin Heimlich manevrası uyguladığı, bir miktar yemek parçasının çıktığı ancak şikâyetlerin devam etmesi üzerine çocuğun acil servise getirildiğini aktardı.

Acilde ciddi solunum sıkıntısı tespit edilen hastanın entübe edilerek solunum cihazına bağlandığı, ardından hızla ameliyathaneye alınıp bronkoskopi yapıldığı ifade edildi. Özkaya, çocuğun ana hava yollarında ve solunum yolunda yemek ve ceviz parçalarının bulunduğunu, akciğerlerin tamamen temizlendiğini söyledi.

Entübe edilen hastanın yoğun bakımda yaklaşık üç gün izlendiği, durumunun düzelmesiyle cihazdan ayrıldığı bildirildi. Çocuğun bir hafta daha çocuk yoğun bakımda takip edildiği, şu anda ise çocuk cerrahisi servisinde ve genel durumunun iyi olduğu, taburcu edilmesinin planlandığı kaydedildi.

“ÇOCUĞUM ONLAR SAYESİNDE HAYATA DÖNDÜ”

Sağlık personellerine teşekkür eden anne Melda Görken, "Akşam çayın yanında kek ikram edildi ve ceviz parçaları soluk borusunu kapatmıştı. Oradan ciğere inmişti. Selim hocamdan Allah razı olsun. Umudumuz hiç yoktu. Çok kötüydü çocuğum. Başta Selim hocamdan, sonra yoğun bakım hemşirelerinden ve doktorlarından Allah razı olsun. Çocuğum onlar sayesinde tekrar hayata döndü" diye konuştu.