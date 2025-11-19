Akciğerine ceviz parçaları kaçtı, 10 gün yoğun bakımda kaldı
19.11.2025 13:31
DHA
Batman'da yaşan ve soluk borusu ile akciğerine ceviz parçaları kaçan 2 yaşındakşi Yiğit Görken yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
Batman'da ailesiyle birlikte evde kek yiyen Yiğit Görken'in soluk borusuna, ceviz parçaları kaçtı. Nefes almakta zorlanan Yiğit'in durumu kötüleşince, ailesi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Burada solunum sıkıntısı artan Yiğit Görken, entübe edilip solunum cihazına bağlanarak ameliyata alındı. Genel anestezi altında, bronkoskopi uygulanan Yiğit'in soluk borusu ile akciğer hava yollarını tıkayan ceviz parçaları çıkarıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından Yiğit Görken, yoğun bakıma alındı. 10 gün yoğun bakımda takip edilen Yiğit, daha sonra normal servise alındı.
"HASTAMIZIN GENEL DURUMU İYİ"
Op. Dr. Selim Özkaya, çocuğun evde kek yerken aniden morardığını ve solunum sıkıntısı yaşadığını belirtti. Annenin Heimlich manevrası uyguladığı, bir miktar yemek parçasının çıktığı ancak şikâyetlerin devam etmesi üzerine çocuğun acil servise getirildiğini aktardı.
Acilde ciddi solunum sıkıntısı tespit edilen hastanın entübe edilerek solunum cihazına bağlandığı, ardından hızla ameliyathaneye alınıp bronkoskopi yapıldığı ifade edildi. Özkaya, çocuğun ana hava yollarında ve solunum yolunda yemek ve ceviz parçalarının bulunduğunu, akciğerlerin tamamen temizlendiğini söyledi.
Entübe edilen hastanın yoğun bakımda yaklaşık üç gün izlendiği, durumunun düzelmesiyle cihazdan ayrıldığı bildirildi. Çocuğun bir hafta daha çocuk yoğun bakımda takip edildiği, şu anda ise çocuk cerrahisi servisinde ve genel durumunun iyi olduğu, taburcu edilmesinin planlandığı kaydedildi.
“ÇOCUĞUM ONLAR SAYESİNDE HAYATA DÖNDÜ”
Sağlık personellerine teşekkür eden anne Melda Görken, "Akşam çayın yanında kek ikram edildi ve ceviz parçaları soluk borusunu kapatmıştı. Oradan ciğere inmişti. Selim hocamdan Allah razı olsun. Umudumuz hiç yoktu. Çok kötüydü çocuğum. Başta Selim hocamdan, sonra yoğun bakım hemşirelerinden ve doktorlarından Allah razı olsun. Çocuğum onlar sayesinde tekrar hayata döndü" diye konuştu.
YASAL UYARI
BATMAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BATMAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.