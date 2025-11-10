Alacak verecek kavgasında gözaltı sayısı yükseldi

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir diş deposunda iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile iki grup, tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Çatışmada Murat İnsel (28), Salih İnsel (23), M.İ. (25), B.İ. (24) ve M.F.Ç. (19) yaralandı. Kavgaya karıştıkları ileri sürülen A.Ç. (42) ve F.Ç. (25) kaçarken, yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan kardeşler Murat ile Salih İnsel, kurtarılamadı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Hafif yaralanan M.F.Ç. tedavisinin ardından gözaltına alınırken; Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, kaçan A.Ç., F.Ç. ve olaya karıştığı tespit edilen D.D. (25) ve D.İ. 'yi(33) yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ

Kardeşlerden, doğum gününden bir gün sonra ölen Murat İnsel'in evlilik hazırlığı yaptığı ve düğün için davetiye bastırdığı öğrenildi.