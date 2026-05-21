Asansörde mahsur kalanları kurtarmak isterken canından oldu

Batman 'da Belde Mahallesi'nde bir sitedeki 14 katlı apartmanın 6’ncı katında asansörde sabah saatlerinde biri çocuk iki kişi mahsur kaldı.

Durumu fark edip yardıma koşan binada yaşayanlardan Ziya Baltaş (67) mahsur kalanları kurtarmak isterken dengesini kaybedip boşluğa düştü.

İhbarla adrese sağlık , polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Baltaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Baltaş’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Asansörde mahsur kalan iki kişi ise ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.