Batman Çayı’na düşen Tuba’nın cansız bedenine ulaşıldı
27.09.2026 10:46
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Batman'da dengesini kaybederek Batman Çayı’na düşen Tuba Dursun’un (14), cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Balpınar beldesinden geçen Batman Çayı’nda meydana geldi. Bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip çaya düşen Tuba Dursun, akıntıya kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Batman Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin sabah saatlerinde sürdürdüğü arama çalışmalarında, suda, Tuba Dursun'un cansız bedenine ulaşıldı. Dursun’un cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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