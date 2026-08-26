Batman'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Mehmet Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Doğan’ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık , polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, polis nezaretinde evin camını kırarak içeri girdi. Ekipler, Doğan'ı yatağının yanında hareketsiz halde buldu.

Olay, öğle saatlerinde Korik Mahallesi Korik Caddesi'ndeki tek katlı bir evde meydana geldi. 3 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Doğan'ın evinden gelen kötü kokular üzerine yakınları ve komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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