Batman'da abart egzoz kullanan 5 araç sürücüsüne 236 bin lira ceza
07.11.2025 13:52
DHA
Batman’da abart egzoz kullanan 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 236 bin 942 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda, mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle ‘abart egzoz’ olarak tabir edilen yüksek sesli egzoz kullanarak çevredekilerin huzurunu bozan 2 otomobil 3 motosiklet sürücüsüne, farklı maddelerden toplamda 236 bin 942 lira ceza uygulandı.
