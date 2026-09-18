Batman'da aile katliamı: Eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti
18.09.2026 16:32
Son Güncelleme: 18.09.2026 16:40
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde bir kişi, eşini ve iki çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra iple kendini asarak yaşamına son verdi.
Batman’da cinnet getiren baba katliam yaptı.
Olay, öğleden sonra Kozluk ilçesi Tepecik Mahallesi Devlet Hastanesi Sokağı'nda meydana geldi. İhbar sonrası 5 katlı binadaki daireye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler bir kişiyi ipe asılı, kadın ve iki çocuğu bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Aile bireylerinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KOZLUK BELEDİYE BAŞKANI IŞIK: KORKUNÇ BİR OLAYLA SARSILDIK
Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık "Korkunç bir olayla sarsıldık. İki çocuğu ve eşini öldürdükten sonra söz konusu şahıs da iple canına kıymış. İlk defa ilçemizde böyle bir olay yaşanıyor. Olayın şokundayız." dedi.
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