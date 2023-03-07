Batman'da baraj havzasında deprem sonrası obruk oluştu

Depremlerin, obruk oluşumunu hızlandırdığını belirten Prof. Dr. Eren, bölgeyi değerlendirerek, "Çevrenin jeolojisine baktığımız zaman bölgedeki en yaşlı birimimiz Midyat grubuna ait kireç taşlarıdır. Onun üzerinde de Germav formasyonu bulunuyor. En genç birimimiz ise Şelmo formasyonudur. Burada da çok az bir alüvyal örtü görüyoruz, bu obruğun olduğu bölgede. Tabi deprem doğrudan obruğu oluşturmuyor ama bölgede bulunan jipslerin erimesiyle yer altında oluşan boşluklar, zaman içerisinde yukarı yükselerek en üstünde ince bir şapka bulunduruyor. Deprem sarsıntıları bu şapkaların çökmesini, diğer bir deyişle obruğun oluşumunu hızlandırmış oluyor" diye konuştu.

Yasal Bilgilendirme Batman Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Batman Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.