Batman'da bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi

Batman Haberleri Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 10:15
Batman Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde Gümüşörgü köyünde ikamet eden bir kişinin evine operasyon düzenledi.
Evdeki aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör, 130 fişek ve 20 tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheli hakkında başlatılan adli soruşturma sürüyor.
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