Batman'da hafif ticari aracın direğe çarpması sonucu 1 kişi öldü

H.Ö. (19) yönetimindeki 34 VE 9298 plakalı hafif ticari araç, Yenişehir Mahallesi'nde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi.
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