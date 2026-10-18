Batman’da halı silkelerken 8’inci kattan düşüp öldü
18.10.2026 22:34
Batman'da halı silkeleyen kadın, yüksekten düşerek hayatını kaybetti
Batman’da balkonda halı silkelerken dengesini kaybedip 8’inci kattan düşen Esra Işık (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 8’inci kattaki evinin balkonunda halı silkeleyen Esra Işık, dengesini kaybederek bahçedeki toprak zemine düştü. Işık’ın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Işık, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Işık’ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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