Batman'da kaçak avlanan 9 kişiye 17 bin 659 lira ceza verildi.

Haberler - Batman Haberleri Anadolu Ajansı 28.01.2022 - 15:19
Batman Haberleri - Anadolu Ajansı, Batman'da kaçak avlanan 9 kişiye 17 bin 659 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ekipleri tarafından farklı zamanlarda yapılan denetim ve kontrollerde 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı hareket eden 9 kişi tespit edildi.
Kanuna aykırı hareket eden 9 kişiye toplam 17 bin 659 lira idari yaptırım cezası verildi.
Denetim ve kontrollerde el konulan 4 silah, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
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