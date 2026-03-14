Batman'da müstakil bir evde yangın çıktı

Yangın, merkeze bağlı Akça köyü mevkiinde bulunan müstakil bir evde çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple tek katlı bir evde çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu acil merkeze bildirdi.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı.

Yaşanan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, evde ise maddi hasar meydana geldi.

Olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.