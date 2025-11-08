Batman'da park halindeki otomobil alev aldı

Batman'da park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kısa sürede alevler aracı sararken, durumu fark eden çevre sakinleri hemen yardıma koştu. Araç sahibi ve çevredeki vatandaşlar, yangın ı söndürme tüpleri ve su yardımıyla alevlere müdahale etti.

