Batman'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

Haberler - Batman Haberleri Anadolu Ajansı 08.12.2021 - 17:03
Batman Haberleri - Anadolu Ajansı, Kentte etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla Ahmet Arif Bulvarı'ndaki orta refüjde bulunan ağaç kökünden söküldü. Ağacın üzerine devrildiği bir araçta hasar oluştu.
Olay nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Batman Belediyesi itfaiye ekiplerince, devrilen ağaç ve devrilme tehlikesi bulunan bir ağaç kesilerek, bulundukları yerden kaldırıldı.
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