Batman’da silahlı kavgada öldü

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralandı.

Tedaviye alınan yaralılardan Ferit Padir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ferit Padir’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Tilmerç Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kavgada tabancalardan ateşlenen kurşunlarla 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ziya Gökalp Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda özel bir hastane yakınlarında iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

