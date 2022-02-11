Batman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı (Batman Haberleri)

Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Haberler - Batman Haberleri Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 17:43

Batman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Gercüş'ün Kayapınar beldesinde yaşayan Salih (46), eşi Fadime (40) ve çocukları Yusuf Emre Oluğ (5), sobadan sızan gazdan etkilendi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Oluğ ailesi Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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