Batman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Haberler - Batman Haberleri Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 17:43
Batman Haberleri - Anadolu Ajansı,
Gercüş'ün Kayapınar beldesinde yaşayan Salih (46), eşi Fadime (40) ve çocukları Yusuf Emre Oluğ (5), sobadan sızan gazdan etkilendi.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Oluğ ailesi Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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