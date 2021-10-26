Batman'da tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Batman Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.



Polis ekiplerince belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.



Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 128 fişek, ruhsatsız av tüfeği, 161 av tüfeği kartuşu, pala, başka kişilere ait 15 tapu senedi ve 8 kredi kartı, alacak verecek durumunun kaydedildiği 5 defter, bir miktar uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 80 bin 300 lira ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, bir şüphelinin daha yakalanması için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.



