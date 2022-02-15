Batman'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Batman Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi kapsamında çalışma başlatıldı.



Dün düzenlenen operasyonla terör örgütü adına eylem hazırlığında oldukları belirlenen ve sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) içerisinde faaliyet gösteren 5 şüpheli yakalandı.



Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



