Batman'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Haberler - Batman Haberleri Anadolu Ajansı 15.02.2022 - 10:48
Batman Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi kapsamında çalışma başlatıldı.
Dün düzenlenen operasyonla terör örgütü adına eylem hazırlığında oldukları belirlenen ve sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) içerisinde faaliyet gösteren 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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