Batman'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

Batman Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar verenlere yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 38 kilo 850 gram kubar esrar ve 28 kilo 355 gram skunk ele geçirildi, iki kişi yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





