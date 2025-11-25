Batman'da yapımı devam eden yolda kaza

Yaralılar, olay yerine yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazada araçtaki C.B., M.B, B.B, F.B, M.A.B, V.İ. ve K.Ç. isimli 7 kişi yaralandı. Kazanın üzerine trafik ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışın bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla çıkartıldı.

2 farklı otomobil ise, aynı güzergahta yol çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olan yol girişindeki trafik uyarı levhalarına çarptı.

YASAL UYARI

BATMAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BATMAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.