Batman'da yapımı devam eden yolda kaza
25.11.2025 09:16
İHA
Batman'da yapımı devam eden yolda meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.
Alınan Bilgilere göre Batman-Beşiri karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde seyir halindeki otomobil, çalışma halindeki yolda çukura düştü.
O esnada arkadan gelen otomobil, çukura düşen arabaya arkadan çarptı.
2 farklı otomobil ise, aynı güzergahta yol çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olan yol girişindeki trafik uyarı levhalarına çarptı.
Kazada araçtaki C.B., M.B, B.B, F.B, M.A.B, V.İ. ve K.Ç. isimli 7 kişi yaralandı. Kazanın üzerine trafik ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışın bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla çıkartıldı.
Yaralılar, olay yerine yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
YASAL UYARI
BATMAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BATMAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.