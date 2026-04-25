Batman'da yasa dışı bahis operasyonu. 4 kişi tutuklandı

Batman 'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen adrese yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

Operasyonda "finans evi" olarak kullanılan adreste Ö.A, K.T, H.E. ve O.N.Ş. suçüstü yakalandı. Operasyon anında bilgisayarlarda açık olan panelin, toplam 127 milyon 794 bin 892 lira işlem hacmine sahip olduğu tespit edildi.