Batman'daki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
31.05.2026 14:25
Batman kent merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Batman'da Petrolkent Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucu Barış Ak isimli genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ak, sevk edildiği Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
