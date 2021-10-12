Batman'daki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.



Adreslerde yapılan aramada, 90,68 gram metamfetamin, 3,73 gram eroin, 285,82 gram esrar, 26,98 gram sentetik kannobinoid, 462 uyuşturucu hap, 70 tabanca fişeği, 33 bin 505 lira suçtan elde edilen para ve 3 muşta ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 13 şüpheliden 7'si tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.

