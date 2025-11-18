Büyükbaş hayvanlar zincirleme kazaya neden oldu

Çarıklı köyü mevkiinde Ömer T. yönetimindeki ve Lazgin B.'nin yönetimindeki 2 araç kara yoluna çıkan büyükbaş hayvanlara çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil aynı yönde seyir eden hafif ticari araca çarptı.

Zincirleme kaza sonucu 2 inek ölürken 5 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.