Büyükbaş hayvanlar zincirleme kazaya neden oldu
18.11.2025 14:38
DHA
Batman'da kara yoluna çıkan ineklere çarpan 2 otomobil onların önünde giden ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Çarıklı köyü mevkiinde Ömer T. yönetimindeki ve Lazgin B.'nin yönetimindeki 2 araç kara yoluna çıkan büyükbaş hayvanlara çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil aynı yönde seyir eden hafif ticari araca çarptı.
Zincirleme kaza sonucu 2 inek ölürken 5 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
