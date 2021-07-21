İki aile kavga etti; 6 yaşındaki Sahra yaşamını yitirdi (Batman Haberleri)

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavga sırasında, 6 yaşındaki Sahra Tekin yaşamını yitirdi.

Batman Haberleri DHA 21.07.2021 - 10:08

İki aile kavga etti; 6 yaşındaki Sahra yaşamını yitirdi

Batman Haberleri - DHA,

Yakıtlı köyünde oturan Tekin ile Yılmaz aileleri arasında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Abdurrahman Yılmaz'ın açtığı ateşte bu sırada evlerinin önünde bekleyen Sahra Tekin vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sahra Tekin, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan küçük Sahra, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Abdurrahman Yılmaz gözaltına alındı.

Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için köyde yoğun güvenlik önlemi aldı.

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