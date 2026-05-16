Mayıs ayında soba yaktılar
16.05.2026 16:32
Sağanak ve dolu yağışı sonrası hava sıcaklığı düştü.
Batman’ın Sason ilçesinde havaların soğuması üzerine kahvehane ve iş yerinde kaldırılan odun sobaları yeniden kuruldu.
Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen soğuk hava nedeniyle vatandaşlar yeniden kışlık kıyafetlerini çıkardı.
Kahvehanelerde kurulan sobaların etrafında toplanan esnaf ve vatandaşlar, mayıs ayında yeniden soba yakmanın şaşkınlığını yaşadı.
Sason’da uzun yıllardır esnaflık yapan vatandaşlar, bahar geldi derken yeniden kışı yaşamaya başladıklarını, mayıs ayında soba yakmaya alışık olmadıkları bir durum oluğunu dile getirdi.
