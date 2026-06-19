Midesinde 160 parça halinde uyuşturucuyla yakalandı

19.06.2026 12:50

Midesinde 160 parça halinde uyuşturucuyla yakalandı
DHA

Şüphelinin MR görüntüsünde uyuşturucular görüldü.

DHA
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Batman'da midesinde 160 parça halinde 1 kilo 308 gram esrar yakalanan yabancı uyruklu engelli şüpheli tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kent girişinde durdurulan otobüste arama yapıldı. 

 

Yolculardan yabancı uyruklu engelli bir kişi, şüpheli hareketleri üzerine gözaltına alındı. 

 

Hastaneye kontrole götürülen şüphelinin midesinde 160 parça halinde 1 kilo 308 gram esrar ele geçirildi.

 

Uyuşturucular doğal yollarla çıkarılırken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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