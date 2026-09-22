Motosikletle gelip park halindeki otomobili yaktılar, şüpheli alevlerden son anda kurtuldu

Çevredeki güvenlik kamerası, şüphelilerin motosikletle gelişini ve otomobili ateşe verdikten sonra kaçışını kaydetti. Görüntülerde, aracı yakan şüphelinin yükselen alevlerden son anda uzaklaştığı anlar da yer aldı.

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