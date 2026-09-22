Motosikletle gelip park halindeki otomobili yaktılar, şüpheli alevlerden son anda kurtuldu
22.09.2026 10:58
Otomobilin ateşe verildiği anlar kameraya yansıdı.
Batman’da motosikletle gelen 2 kişi, park halindeki otomobili yanıcı maddeyle ateşe verip kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından şüpheliler aranmaya başlandı.
Batman’da motosikletle gelen 2 şüpheli, park halindeki otomobili ateşe vererek kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, otomobili yakan şüphelinin alevlerden son anda kurtulduğu görüldü.
Olay, dün saat 03.45 sıralarında Belde Mahallesi 3244’üncü Sokak’ta meydana geldi. Motosikletle sokakta park edilen otomobilin yanına gelen 2 kişiden biri, araçtan inerek otomobilin üzerine yanıcı madde döktü.
Şüphelinin ateşe verdiği otomobil kısa sürede yanmaya başladı. İki kişi motosikletle uzaklaşırken, yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
ALEVLERDEN SON ANDA KURTULDU
Çevredeki güvenlik kamerası, şüphelilerin motosikletle gelişini ve otomobili ateşe verdikten sonra kaçışını kaydetti. Görüntülerde, aracı yakan şüphelinin yükselen alevlerden son anda uzaklaştığı anlar da yer aldı.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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