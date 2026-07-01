Narkotik köpeği "Mailo", valize emdirilmiş uyuşturucuyu kolaylıkla buldu

Batman ’da polis ekiplerinin denetim yapmak amacıyla durdurduğu bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği “Mailo” ile yaptığı aramada, bir yolcunun valizine emdirilmiş 966 gram sıvı metamfetamin ile 6,66 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.