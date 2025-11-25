Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru ölü bulundu

Gercüş ilçesine bağlı Hisar köyündeki arazide yerde hareketsiz yatan su samurunu, köyün yerlileri fark etti. Daha çok su kenarında görülen koruma altındaki su samurunun öldüğü belirlendi.

