Otomobil su kanalına düştü

Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil , kanala düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı.

YASAL UYARI

BATMAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BATMAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.