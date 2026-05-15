Parktaki veda partisinde dehşet. 9 yaşındaki çocuk tüfekle vuruldu
15.05.2026 11:02
Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Batman'da 9 yaşındaki bir çocuk, parkta oynadığı sırada 14 yaşındaki bir çocuk tarafından bacağından tüfekle vuruldu.
Batman'da öğretmeni ve sınıf arkadaşları ile birlikte parka giden M.N.A. (9) havalı tüfekle açılan ateş sonucu bacağından vuruldu.
19 Mayıs Mahallesi Gençlik Parkı içerisinde öğretmen, veliler ve öğrencilerin katıldığı 4'üncü sınıfa veda partisi etkinliği düzenlendi.
Etkinlik sırasında arkadaşlarıyla oyun oynayan M.N.A., parkta bulunan 14 yaşlarındaki iki çocuktan birinin havalı tüfeği boş zannederek ateşlemesi ile bacağından yaralandı.
Şüpheli çocuklar kaçarken ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Öğretmenlerinin refakatinde hastaneye kaldırılan M.N.A., tedavi altına alındı.
“BİR AN ÖNCE YAKALANMALARINI İSTİYORUZ”
M.N.A. babası Seyithan A., şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istedi. Oğlunun hayati tehlikesi bulunmadığını açıklayan baba, “Bir an önce adalete teslim olmalarını istiyoruz.” dedi.
