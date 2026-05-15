Parktaki veda partisinde dehşet. 9 yaşındaki çocuk tüfekle vuruldu

Batman'da 9 yaşındaki bir çocuk, parkta oynadığı sırada 14 yaşındaki bir çocuk tarafından bacağından tüfekle vuruldu.

Şüpheli çocuklar kaçarken ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Etkinlik sırasında arkadaşlarıyla oyun oynayan M.N.A., parkta bulunan 14 yaşlarındaki iki çocuktan birinin havalı tüfeği boş zannederek ateşlemesi ile bacağından yaralandı.

Batman 'da öğretmeni ve sınıf arkadaşları ile birlikte parka giden M.N.A. (9) havalı tüfekle açılan ateş sonucu bacağından vuruldu.

